Foto: Ballenstedt. Blick vom Schloss Ballenstedt am Harz auf die Stadt. Das Residenzschloss ist eines der Wahrzeichen der 9000-Einwohner-Stadt im Westen Sachsen-Anhalts und wurde in der Mitte des 11. Jahrhunderts gebaut. Die barocke Dreiflügelanlage und der heutige Kirchflügel stammen aus dem 18. Jahrhundert. Ballenstedt war lange Zeit Sitz der Herzöge von Anhalt und wird auch als Wiege Anhalts bezeichnet. Seit dem Jahr 2010 trägt die Stadt das Prädikat »Staatlich anerkannter Erholungsort«. Das im Nordflügel des Schlosses untergebrachte Filmmuseum bietet einen faszinierenden Einblick in die Kino- und Filmgeschichte der vergangenen 100 Jahre. dpa/nd Foto: dpa/Peter Gercke