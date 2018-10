Dresden. An Sachsens Landesgrenze zu Polen werden derzeit die Grenzmarkierungen ausgetauscht. Bei den Arbeiten sollen nach Angaben des Staatsbetriebes für Geobasisinformation die aktuellen Grenzsäulen auf sächsischem Boden durch 307 neue Markierungen ersetzt werden. Die alten Grenzsäulen stammen demnach noch aus DDR-Zeiten. Insgesamt sollen die Arbeiten nach Angaben des Betriebs mindestens bis zum Jahr 2019 dauern. Die neuen Grenzsäulen aus Glasfaser und Kunststoff sind etwa drei Meter lang und stecken rund einen Meter tief in der Erde. Die Grenze zwischen Sachsen und Polen ist etwa 120 Kilometer lang. dpa/nd

