Berliner Ärzte sollen Patienten im Einzelfall künftig auch ausschließlich aus der Ferne beraten und behandeln können. Für eine entsprechende Änderung der Berufsordnung hat die Delegiertenversammlung der Berliner Ärztekammer gestimmt. Kammerpräsident Günther Jonitz erklärte am Donnerstag, der verantwortungsvolle, ergänzende Einsatz moderner Kommunikationsmedien erweitere die Behandlungsmöglichkeiten. Der persönliche Kontakt zum Patienten werde aber auch künftig der »Goldstandard« sein. Bevor die Änderung in Kraft treten kann, muss noch die Gesundheitsverwaltung zustimmen. dpa/nd

Am Sonntag eröffnen linksradikale Gruppen einen Kieztreff / Das zeigt einen grundlegenden Politikwechsel

