Berlin. Die scharfe Kritik an Plänen der AfD für Meldeplattformen gegen Lehrer, die sich kritisch über die rechtspopulistische Partei äußern, hält an. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) warf der AfD »organisierte Denunziation« vor. Dies sei ein »Mittel von Diktaturen«, sagte sie der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Der Chef der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (LINKE), sprach von einem »No-Go«. Die AfD fordere, dass »Kinder zu Denunzianten werden«, sagte Holter am Donnerstag im SWR. Das erinnere an die NS-Diktatur. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbunds, Ulrich Silberbach, forderte die Kultusminister zu Gegenmaßnahmen auf. Er erwarte von ihnen »eine klare Botschaft« und dass einen solchen »Pranger« ablehnten, sagte er der »Rheinische Post«. AFP/nd