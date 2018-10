Hannover. Der Berufsverband der Frauenärzte in Deutschland reagiert empört auf Äußerungen von Papst Franziskus, der Abtreibungen mit Auftragsmorden gleichgesetzt hatte. Frauenärztinnen und Frauenärzte, die Schwangerschaften nach den gesetzlichen Vorgaben abbrächen, täten dies, »weil sich die Frauen in einer Notlage befinden«, sagte Verbandspräsident Christian Albring dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland«. Solche Notlagen könnten eine medizinische oder psychische Gefährdung, eine soziale Krise oder ein gewaltsam herbeigeführter Geschlechtsverkehr sein. epd/nd

In der Türkei angeklagter Deutscher darf nach Prozesseröffnung ausreisen

Große Koalition will im Koalitionsvertrag verankerten Exportstopp von Kriegsmaterial aufweichen

Pädagogen fehlen vor allem im Osten und in Berufsschulen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!