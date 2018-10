Was soll das sein

Der japanische Roboterexperte Hiroshi Ishiguro, der seit Jahren versucht, möglichst menschenähnliche Roboter zu bauen, stellte seine neueste Kreation »Erica« bei der International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) in Madrid vor. Bekannt geworden war Ishiguro, als er vor rund zehn Jahren ein Roboter-Double seiner selbst herstellte, das nicht nur mit Worten, sondern auch mimisch reagieren konnte. Auch beim jetzt vorgestellten Roboter liegt der Schwerpunkt auf der Kommunikation. »Erica« besitzt eines der ausgefeiltesten Sprachsynthesesysteme. Herumlaufen kann sie aber ebenso wenig wie ihr Vorgänger. AFP/nd