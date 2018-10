Rom. Italiens Parlament hat trotz Warnungen der EU und des Internationalen Währungsfonds (IWF) das Haushaltsgesetz der Regierung verabschiedet. Der Senat verabschiedete das Budget am Donnerstag mit 165 zu 107 Stimmen, das Unterhaus folgte mit 331 zu 191 Stimmen. Der Haushaltsplan lege »den Grundstein für einen Kurswechseln in der italienischen Politik«, erklärte die Regierungspartei Fünf Sterne Bewegung und sagte ein Ende der Sparpolitik voraus. Das Gesetz sieht für 2019 ein Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent vor. AFP/nd

