Berlin. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte sein milliardenschweres Rentenpaket am Freitag im Bundestag gegen heftige Kritik der Opposition. Das Parlament beriet erstmals über die Rentenreform, die 2019 in Kraft treten soll. Mit dem Gesetz soll das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente bis 2025 bei mindestens 48 Prozent festgeschrieben werden. Der Wert gibt das Verhältnis der Rente zu den Löhnen an. Der Beitragssatz soll bis dahin die 20-Prozent-Marke nicht überschreiten. Verbesserungen bei der Mütterrente soll es bereits zu Jahresbeginn geben. Alle Mütter und Väter mit Erziehungszeit, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, sollen zusätzlich einen halben Rentenpunkt gutgeschrieben bekommen, also mehr Geld bekommen. dpa/nd