Osnabrück. Die Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte hat sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als halbiert. Zwischen Januar und September zählten die Behörden 110 Straftaten gegen Asylunterkünfte, wie das Bundeskriminalamt auf Anfrage der »Neuen Osnabrücker Zeitung« mitteilte. Das waren weniger als halb so viele (44 Prozent) wie im Vorjahreszeitraum. Damit wurde aber immer noch im Schnitt alle zweieinhalb Tage ein Angriff auf ein Asylbewerberheim verübt. AFP/nd

