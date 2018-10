Was soll das sein

Das während einer Auktion in London geschredderte Kunstwerk des Street-Art-Künstlers Banksy ist erfolgreich verkauft worden. Das teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Die Käuferin sei eine »europäische Sammlerin und langjährige Kundin von Sotheby’s«, habe das Bild vergangene Woche ersteigert und nehme es auch zerschreddert an. Sie bezahle den Preis, der bei der Auktion erzielt wurde - umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro. Sotheby’s feiert das zerstörte Bild als »erstes Kunstwerk der Geschichte, das während einer Auktion live entstanden«. Banksy habe in der Auktion kein Kunstwerk zerstört, sondern eines geschaffen. dpa/nd