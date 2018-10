Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Menlo Park. Der jüngst bekanntgewordenen Hacker-Angriff auf Facebook war kleiner, aber auch deutlich unangenehmer als zunächst bekannt wurde. Insgesamt seien rund 30 Millionen Profile betroffen gewesen statt knapp 50 Millionen, wie zunächst geschätzt, berichtete das Unternehmen nach einer genaueren Untersuchung. Demnach wurden zum Teil sehr private Daten gestohlen. Bei 14 Millionen Profilen sind unter den erbeuteten Informationen die 10 letzten Orte, an denen sie sich über Facebook angemeldet hatten oder in Bildern getagt wurden, oder die 15 jüngsten Suchanfragen bei dem Online-Netzwerk. Bei 15 Millionen seien lediglich der Name und Kontaktinformationen wie E-Mail gestohlen worden. dpa/nd