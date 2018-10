Berlin. Die Finanzlage vieler Landwirte in Deutschland hat sich laut einer Umfrage verschlechtert. Auch angesichts von Dürreschäden in diesem Sommer hätten viele ihre Investitionspläne zurückgefahren, wie aus dem aktuellen Konjunkturbarometer des Bauernverbands hervorgeht. »Investitionen brauchen Sicherheit, aber die Bauern sind verunsichert«, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Als angespannt bewerten ihre Finanzlage vor allem Betriebe im Osten, wo die Dürreschäden besonders groß waren. dpa/nd

IWF-Chefin mit eindringlichem Appell nicht nur an die Adresse der US-Regierung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!