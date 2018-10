Das Spielfilmdebüt (1984) des tschechischen Regisseurs Marek Kanievska ist frei an die Biografien der Überläufer Guy Burgess und Donald Maclean angelehnt.

Moskau, 1983: Die Journalistin Julie Schofield interviewt den britischen Spion Guy Bennett, der berichtet, wie er in den 30er Jahren als junger Adliger ein englisches Oberschichtinternat besuchte. Klassendenken, Korpsgeist und Disziplin gehörten zu den Verhaltensregeln. Als Guy sich zu seiner Homosexualität bekennt, drohen Disziplinarmaßnahmen. Um sich für die Demütigungen zu rächen, läuft er 1958 in die Sowjetunion über

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Weimarer Universität will 100-jähriges Jubiläum der Kunstschule für einen Neustart nutzen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!