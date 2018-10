Frankfurt (Oder). Die neue brandenburgische Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (LINKE) fordert die Weiterentwicklung und den Ausbau von Hospizangeboten im Land. »Wir müssen die kulturellen, religiösen und psychosozialen Unterschiede berücksichtigen. Auch sozial und finanziell benachteiligte Menschen müssen Zugang zu einer umfassenden Begleitung und Unterstützung erhalten«, sagte die Ministerin am Samstag in Frankfurt (Oder) auf dem 9. Brandenburgischen Hospiztag. Karawanskij sprach auch über Fachkräftemangel. »Es fehlen insbesondere Palliativmediziner auf dem Lande.« Hospizdienste sind Einrichtungen, die Sterbende auf ihrem letzten Weg begleiten. Palliativ-Medizin zielt auf Schmerzlinderung ab. Die Ministerin lobte all diejenigen, die sich ehrenamtlich im Hospizbereich engagieren. Dem Ministerium zufolge gibt es in Brandenburg derzeit etwa 1500 Ehrenamtliche in rund 25 ambulanten Hospizdiensten, hinzu kommen weitere Palliativdienste. Zudem gibt es zehn Hospize mit insgesamt 113 vollstationären Plätzen, in denen Sterbende betreut werden. dpa/nd