Unbekannte haben in Friedrichshain ein Einsatzfahrzeug der Berliner Polizei mit Steinen beworfen. Polizisten wurden bei der Attacke in der Nacht zu Sonntag nicht verletzt, wie die Beamten mitteilten. Die Polizisten waren demnach auf Streife, als ihr Wagen von Steinen an der Frontscheibe und auf dem Dach getroffen wurde. Zum Angriff an der Kreuzung Rigaer Straße Ecke Liebigstraße ermittelt der Staatsschutz. Zum Zeitpunkt des Geschehens befand sich laut Polizei niemand auf der Straße. dpa/nd