Logo der einst kommunalen Wohnungsgesellschaft Woba im Dresdner Stadtteil Prohlis Foto: dpa/Peter Endig

Vor, zurück, vor, zurück: Die Walze in einer Baugrube an der Ulmenstraße im Dresdner Stadtteil Leuben verrichtet stoisch ihren Job. Sie verdichtet Boden, auf dem ein Wohnhaus errichtet werden soll. Auf den ersten Blick nichts besonderes in einer Stadt, in der gerade jede Brache bebaut wird. Erst das Bauschild, das halb vom Laub der Straßenbäume verdeckt ist, offenbart, dass hier in der Vorstadt, 20 Minuten Fahrt vom Rathaus entfernt, Stadtgeschichte geschrieben wird. »Neubau kommunaler Wohnungen«, ist zu lesen. Ein Unternehmen namens »WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG« errichte seine »ersten 22 Neubauwohnungen«. Im Herbst 2019 sollen sie fertig sein.

Kommunalen Wohnungsbau hat es in Dresden zwölf Jahre lang nicht gegeben, ebenso wenig wie die Bewirtschaftung städtischer Wohnungen. Der Grund: Es gab keine mehr. Im Jahr 2006 hatte die sächsische Landeshauptstadt ihre städtische Wohnungsgesellschaft Woba mit 48 000 Wohnungen ko...