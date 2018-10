Dubai. In der Affäre um den vermissten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat sich der Ton zwischen Washington und Riad verschärft: Saudi-Arabien drohte im Fall möglicher Sanktionen mit Vergeltung. Man werde »jedwede Maßnahme mit einer größeren beantworten«, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Sonntag eine amtliche Quelle. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine »schwere Strafe« angedeutet. Saudi-Arabiens Börse erlebte die stärksten Kurseinbrüche seit Jahren. AFP/nd

