Washington. Nach seiner Freilassung aus türkischer Haft ist der evangelikale Geistliche Andrew Brunson am Samstag in die USA zurückgekehrt. Präsident Donald Trump empfing Brunson im Weißen Haus und betonte, die Freilassung des Pastors sei ein »gewaltiger Schritt« in Richtung einer Verbesserung der Beziehungen zu Ankara. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan betonte, eine »unabhängige« Gerichtsentscheidung habe zu Brunsons Haftentlassung geführt. Brunson dankte Trump für dessen Bemühungen um seine Freilassung. Der US-Präsident habe »wirklich für uns gekämpft«, sagte der Pastor. Er sprach ein Gebet für Trump, wobei er sich neben ihn kniete und ihm eine Hand auf die Schulter legte. AFP/nd