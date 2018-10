Was soll das sein

»Harry Potter«-Fans können seit Samstag im Filmpark Babelsberg eine internationale Wanderausstellung zu den Verfilmungen der Bestseller sehen. Die Ausstellung in der Caligari Halle zeigt Schauplätze der Filme wie den Gryffindor Gemeinschaftsraum und -schlafsaal, die Klassenräume für Zaubertränke und Kräuterkunde und auch den Verbotenen Wald, bestückt mit mit Tausenden von Requisiten, Kostümen und Kreaturen. Die Ausstellung hat sich zudem mit dem Theaterstück »Harry Potter und das verwunschene Kind« zusammen getan, das ab Frühjahr 2020 in Hamburg zu sehen sein wird. Die drei Kostüme der originalen Londoner Bühnenproduktion können in Babelsberg schon einmal bestaunt werden.

Die Wanderausstellung hatte vor Potsdam in Mailand Station gemacht, vor vier Jahren war sie auch schon in Köln zu sehen. Sie ist bis Mitte März 2019 in Potsdam aufgebaut. dpa/nd