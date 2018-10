Was soll das sein

Echo-Nachfolgepreis: Mit dem neuen Preis Opus Klassik zeichnet die Klassik-Branche in Berlin am Sonntag erstmals ihre Talente aus. Die Auszeichnung ist von Musikkonzernen, Plattenlabeln und Konzertveranstaltern ins Leben gerufen worden, nachdem der Echo-Klassik wegen des Antisemitismus-Skandals abgeschafft worden war. Ausgezeichnet wurden als »Sänger des Jahres« Juan Diego Flórez, als »Sängerin des Jahres« Diana Damrau, Benny Andersson, von der Popgruppe Abba erhielt den Preis für sein Piano-Album in der Kategorie »Klassik ohne Grenzen« und die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann wurde als »Nachwuchskünstlerin des Jahres« geehrt. Den Preis für ihr Lebenswerk erhielt Christa Ludwig. dpa/nd