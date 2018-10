Damaskus. Nach über drei Jahren ist der strategisch wichtige Grenzübergang zwischen dem kriegsgeplagten Syrien und Jordanien wieder geöffnet worden. Seit Montagmorgen könne der Übergang Nasib passiert werden, erklärten syrische Offizielle vor Ort. Die Strecke ist für beide Länder eine lebenswichtige Handelsroute. Sie war im Frühjahr 2015 geschlossen worden, nachdem syrische Rebellen das Grenzgebiet eingenommen hatten. Die Regierung in Damaskus konnte die Region in diesem Sommer wieder unter ihre Kontrolle bringen. dpa/nd

Nach fast fünf Jahren Verhandlung ging Richter in Pension - bei zweitem Versuch soll Angeklagter erkrankt sein

Abzugsfrist lief am Montag ab

Online-Befragung in NRW läuft noch bis Jahresende

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!