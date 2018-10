»Sie töten uns!« In Mexiko-Stadt protestieren Frauen wegen des Mordes eines Taxifahrers an der 19-jährigen Mara Castilla. Foto: AFP/Ronaldo Schemidt

Sie arbeiten als Anwältin und vertreten Opfer bei Fällen sexueller Folter. Was genau bedeutet Folter?

Zunächst muss man verstehen, dass Folter im Grunde nicht gegen eine Person gerichtet ist, sondern gegen eine Gemeinschaft. Das ist ganz besonders deutlich im Fall von Aktivist*innen zu erkennen, die ganz vorne in der ersten Reihe Menschenrechte verteidigen. Und es ist der Staat, der versucht, sie zu untergraben. Das bedeutet, in jedem Fall von Folter ist das eigentliche Ziel, dass alle anderen wahrnehmen, was mit Menschen passieren kann, wenn sie sich wehren. Daher ist Folter eine Methode, um die Bevölkerung zu kontrollieren.

Sexuelle Folter richtet sich in den meisten Fällen gegen Frauen. Aber auch Homosexuelle, Transpersonen und Männer sind häufig betroffen. Ab wann ist Folter sexualisiert?

Sexuelle Folter in Mexiko kann nicht ohne den Machismus begriffen werden. »Du solltest zu Hause bleiben. Du solltest auf deine Kin...