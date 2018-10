Potsdam. Das Land Brandenburg hat im laufenden Jahr im Rahmen des Landesprogramms kultureller Bildung 46 Projekte mit insgesamt 200 000 Euro gefördert - darunter ein Zirkusprojekt in Strausberg, ein Musiktheaterprogramm in Neuruppin und eine Kurzfilmkampagne in der Uckermark. Diese aus ihrer Sicht positive Bilanz zog Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Montag. Für das kommende Jahr kündigte sie ein neues Förderprogramm »Kulturelle Bildung und Partizipation« an. Dafür sollen 400 000 Euro bereitgestellt werden. »Ich freue mich, dass wir im neuen Förderprogramm für 2019 einen Schwerpunkt auf Partizipation und Integration legen können«, erklärte Münch. »Kultur ist einer der wichtigsten Mittler, um Menschen zusammenzubringen.« Ziel sei es, »dass möglichst viele Menschen Zugang zu kulturellen Aktivitäten und kultureller Bildung haben«. Das neue Programm richtet sich an Kommunen, Kitas, Grundschulen, Kultureinrichtungen, Vereine und Verbände. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Angeboten zur interkulturellen Vielfalt und zur Integration. In zwei Förderlinien werden zum einen einjährige Projekte mit einer Mindestfördersumme von 2500 Euro und zum anderen strukturbildende Maßnahmen mit einer Mindestfördersumme von 20 000 Euro pro Jahr unterstützt. Anträge können bis zum 18. November gestellt werden. Das neue Förderprogramm ist eine Weiterentwicklung der Förderprogramme »Kulturelle Bildung« sowie »Kulturprojekte zur Integration und Partizipation von Geflüchteten«, die 2018 auslaufen. nd