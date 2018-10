Wittenberg. Auch im ersten Jahr nach dem großen Jubiläum findet in Wittenberg in Sachsen-Anhalt am 31. Oktober ein Reformationsfest statt. 501 Jahre nach Martin Luthers Veröffentlichung seiner 95 Thesen soll es Festgottesdienste, Ausstellungen und Konzerte bis hin zu einem historischen Marktspektakel geben, teilte die Marketinggesellschaft der Stadt am Montag in Wittenberg mit. Aus diesem Anlass seien auch die Geschäfte der Innenstadt geöffnet. Höhepunkte sind aus Sicht der Stadt die Festgottesdienste um 10 Uhr in der Stadtkirche und um 11.30 Uhr in der Schlosskirche, an deren Türen Martin Luther 1517 eigenhändig seine Thesen angeschlagen haben soll.

Ein weiterer Programmpunkt der Feier werden Konzerte des 13. Wittenberger Renaissance Musikfestivals. Das historische Marktspektakel soll die Besucher auf dem Marktplatz sowie in den Straßen und Höfen der Altstadt begeistern. Die Gäste treffen bei Handwerk und Handel auf Musikanten und Gaukler, versprachen die Veranstalter. Die Tourist-Information der Luther-Stadt bietet stündliche öffentliche Stadtführungen an. Die Museen, die historische Stadtinformation in der Klosterkirche sowie das Asisi-Panorama »Luther 1517« haben ebenso geöffnet. Für Besucher wird in der Nähe der Altstadt ein Sonderparkplatz eingerichtet. Die »Heide-Bahn« bietet einen Sonderverkehr zwischen Leipzig und Wittenberg an. dpa/nd