Foto: New York. Das höchste Wohnhaus der Welt, der »Central Park Tower«, steht in zum Verkauf, wie die Immobilienfirma Extell am Montag bekannt gab. Der im Bau befindliche 472 Meter hohe Wolkenkratzer ist auch unter dem Namen »Nordstrom Tower« bekannt und soll Ende 2019 eröffnet werden. Er liegt an der West 57th Street, einem der vornehmsten Pflaster der Stadt. Die 179 Luxuswohnungen mit einem bis acht Schlafzimmern ab der 32. Etage sind zwischen 133 und 1600 Quadratmeter groß. Wohnungen sollen circa 60 Millionen US-Dollar kosten, Penthouse-Wohnungen mit vier Schlafzimmern und eigenen Terrassen lägen bei 90 Millionen US-Dollar. Die Firma Extell erwartet laut Medienberichten einen Verkaufspreis von über vier Milliarden US-Dollar, womit der »Central Park Tower« auch das am teuersten verkaufte Gebäude der Stadt aller Zeiten wäre. Extell plante das Bauprojekt zusammen mit SMI USA, der US-amerikanischen Tochtergesellschaft von Shanghai Municipal Investment, die auch für den Shanghai Tower, das zweitgrößte Gebäude der Welt, verantwortlich ist. dpa/nd Foto: Extell