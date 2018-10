New York. Die US-Rüstungskonzerne L3 Technologies und Harris Corporation wollen sich zu einem der größten Branchenunternehmen zusammenschließen. Die Verwaltungsräte haben dem Deal bereits zugestimmt, wie die Unternehmen mitteilten. Weltweit würde der fusionierte Konzern mit einem Marktwert von rund 33,5 Milliarden US-Dollar und rund 48 000 Mitarbeitern den Angaben zufolge auf dem zehnten Platz rangieren. Harris Corporation mit Sitz in Melbourne im US-Bundesstaat Florida stellt Kommunikationstechnik und Radaranlagen her. Die in New York City ansässige L3 Technologies bietet Kommunikationssysteme sowie Instrumente für Navigation, Raumfahrt und Flugwesen an. Auch andere US-Rüstungskonzerne planen Fusionen oder Übernahmen. dpa/nd