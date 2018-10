Ankara. Das türkische Innenministerium hat 259 Gemeindevorsteher wegen Terrorvorwürfen suspendiert. Ihnen werde Mitgliedschaft in oder Verbindungen zu Terrororganisationen oder illegalen Organisationen vorgeworfen, teilte das Innenministerium in Ankara am Montag mit. Die deutsche Journalistin Mesale Tolu reist zur Fortsetzung ihres Prozesses zurück in die Türkei. Sie werde am Dienstag vor Gericht erscheinen, teilte sie am Montag mit. Die türkische Justiz wirft Tolu Terrorunterstützung vor. Derweil hat der Europarat wegen der weit verbreiteten Gewalt gegen Frauen und unzähliger Kinderehen in der Türkei Alarm geschlagen. Eine Expertengruppe rief Ankara dringend dazu auf, mehr für den Schutz von Frauen und Mädchen zu tun, so ein am Montag veröffentlichter Bericht. Agenturen/nd