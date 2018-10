Luxemburg. Nach der Parlamentswahl in Luxemburg deutet alles auf eine Fortsetzung der bisherigen Dreierkoalition von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen hin. Das seit 2013 unter Führung von Premier Xavier Bettel regierende Bündnis hatte eine knappe Mehrheit von 31 der 60 Sitze im Parlament errungen. »Selbstverständlich ist eine Fortsetzung der Dreierkoalition möglich«, sagte Bettel am Montag nach ersten Gesprächen. »Wir sind als Koalition bestätigt.« Der Christlich Sozialen Volkspartei (CSV) war es entgegen allen Meinungsumfragen nicht gelungen, eine Neuauflage rechnerisch unmöglich zu machen. dpa/nd

