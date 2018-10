Berlin. Im Umgang mit dem Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags räumt das Bundesinnenministerium Fehler ein. Ihr Ressort habe »schon die Kritik verstanden«, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. »Das bedeutet auch, es nimmt sie an.« Im Ausschuss hatte die Entsendung einer Beamtin des Bundesinnenministeriums für Ärger gesorgt. Die ehemalige Verfassungsschützerin verfolgte für das Ministerium die Arbeit des Ausschusses und wachte darüber, dass keine vermeintlich geheimen Informationen an die Öffentlichkeit drangen. Das Ministerium hat die Frau inzwischen abgezogen. Der Tunesier Anis Amri tötete am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen in Berlin. dpa/nd