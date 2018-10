Großhennersdorf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist dem Vorurteil entgegengetreten, ganz Sachsen sei rechtsextrem oder rassistisch. »Wer so etwas behauptet, verbreitet selbst Ressentiments«, sagte Steinmeier am Montag bei einer Reise durch Ostsachsen. Der Bundespräsident appellierte zugleich an Demokraten, sich von Rechtsextremismus klar abzugrenzen. »Niemand darf sich an die Seite von Hetzern stellen, die andere Menschen bedrohen, verächtlich machen und ihrer Würde berauben«, sagte Steinmeier. Man könne in Deutschland auch seine Meinung sagen, »ohne Verfassungsfeinden hinterherzulaufen«. epd/nd