»Also der Polizist ist das Fußballfeld?«, fragt die geschätzte Kollegin beim Kürzen einer Agenturmeldung. Was zunächst nach einem bedenklichen Geisteszustand klingt, trifft den Nagel auf den Kopf. Schließlich sollen Politiker nicht durch zur Schau getragene Intellektualität Wähler misstrauisch machen und Journalisten nicht durch übermäßig komplexe Zusammenhänge den Lesefluss stören. Also werden Flächen andauernd in Fußballfelder umgerechnet und die Angehörigen der Mittelschicht, die sich noch Hauseigentum und/oder Autos, eine Wohnung, Urlaub undsoweiter leisten können soll, sind dann eben der Polizist und die Krankenschwester. Mit dem großartigen Nebeneffekt, dass all diese Werte gar nicht so präzise sind, wie sie scheinen. Fußballfelder sind, ebenso wie Schwimmbäder, gar nicht zwangsläufig gleich groß. Und das Einkommen einer Krankenschwester kann ja auch so oder so sein. Und dann denkt man doch wieder nach und liest nicht zu Ende. nic