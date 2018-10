Ein Tatort in Baltimore. Die Stadt weist die höchste Mordrate unter den US-Großstädten auf. Foto: imago/ZUMA Press

Baltimore hat die Fernsehserie »The Wire« über Kriminalität und Drogenhandel in einer »postindustriellen Stadt« inspiriert. Kürzlich »gewann« die Stadt die Auszeichnung als gefährlichste Stadt der Vereinigten Staaten. Laut einer aktuellen Statistik der Bundespolizei FBI hatte Baltimore im vergangenen Jahr die höchste Mordrate unter den 50 größten US-Städten und die zweithöchste bei Gewaltverbrechen. Dennoch enthielt die Statistik ein wenig Hoffnung: In diesem Jahr gab es bisher 16 Prozent weniger Morde, insgesamt 216 Fälle. »Unsere Bemühungen zur Reduzierung von Gewaltkriminalität führen zu klaren Ergebnissen«, erklärte die demokratische Bürgermeisterin Catherine Pugh. »Die Kriminalität nimmt in jeder Kategorie ab.«

Überschattet werden diese Erfolge durch eine Schießerei in West-Baltimore, bei der kürzlich mindestens 20 Schüsse abgefeuert wurden. »Verdächtiger tot, Polizist verwundet in einer Schießerei, die wie ein Krieg klang«, ...