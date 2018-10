Hoyerswerda. Nach vier Jahren ist das neue Polizeirevier Hoyerswerda im sächsischen Landkreis Bautzen komplett. Mit Fertigstellung des modernen Kriminaltechniklabors wurden am Montag symbolisch die Schlüssel für die Dienststelle übergeben. Für Streifen- und Kriminalbeamte stehen dort nach Angaben des Finanzministeriums neue Büros mit neuester Technik, Sozialräume sowie ein Sportbereich zur Verfügung. Der Freistaat investierte insgesamt rund 3,95 Millionen Euro, um das denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren und auszustatten. Die rund 100 Beamten und Mitarbeiter sind für ein zersiedeltes Gebiet mit Tagebauflächen im Nordosten Sachsens zuständig, das sich zwischen Lauta und Bernsdorf im Westen, Schwarze Pumpe im Norden, Boxberg im Osten und Königswartha im Süden erstreckt. dpa/nd

