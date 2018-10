Was soll das sein

Bad Ems. Für ihre Gesundheit haben Rheinland-Pfälzer im Jahr 2016 wieder tiefer in die Tasche gegriffen. Laut Statistischem Landesamt in Bad Ems lagen die Ausgaben für Waren und Dienstleistungen rund um die Gesundheit im genannten Zeitraum landesweit bei 18 Milliarden Euro. Das seien 700 Millionen Euro und 3,9 Prozent mehr als 2015. Der Trend der vergangenen Jahre setze sich fort, teilte das Statistische Landesamt mit. Seit 2008 haben sich die Gesundheitsausgaben demnach um etwa 33 Prozent erhöht. Auf jeden Rheinland-Pfälzer entfielen 2016 rechnerisch entsprechende Ausgaben in Höhe von 4423 Euro. Das Bundesland lag damit über dem Bundesdurchschnitt von 4330 Euro. dpa/nd