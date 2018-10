Was soll das sein

Foto: dpa/Jan Woitas

Dresden. Asylsuchende in Sachsen sind im ersten Halbjahr 2018 mehr als hundert Mal Ziel rechter Übergriffe geworden. Bei insgesamt 105 rechten Übergriffen seien 27 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer, geht aus der am Dienstag in Dresden veröffentlichten Antwort des sächsischen Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der LINKEN-Abgeordneten Juliane Nagel hervor.

Verzeichnet worden seien Delikte von Beleidigung und Volksverhetzung bis hin zu Sachbeschädigung und Körperverletzung. Bis auf einen Angriff, der nicht zuzuordnen sei, hätten alle 106 registrierten Attacken auf Geflüchtete einen rechten Hintergrund, hieß es. epd/nd

