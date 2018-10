Luxemburg. Deutlich mehr Dorsche, aber nur etwa halb so viele Heringe wie zuvor dürfen im kommenden Jahr in der westlichen Ostsee gefischt werden. Das vereinbarten die EU-Fischereiminister am Montag bei ihren Verhandlungen über neue Ostsee-Fangquoten. Wie die zuständige österreichische Agrarministerin Elisabeth Köstinger nach dem Treffen mit ihren Kollegen in Luxemburg mitteilte, wird die Fangquote für den westlichen Ostsee-Dorsch ab dem kommenden Jahr um 70 Prozent erhöht. Die Fangquote für den Hering in der westlichen Ostsee sinkt um 48 Prozent. Die EU-Kommission hatte strengere Vorgaben gefordert. Die Quote für den Dorsch sollte nach Vorstellung der Brüsseler Behörde um höchstens 31 Prozent steigen und für den Hering um 63 Prozent sinken. AFP/nd