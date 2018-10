Saarbrücken. Im Saarbrücker Werk des Autozulieferers Neue Halberg Guss (NHG) steht seit Montag die Produktion still. Grund sei, dass kein Schrott mehr angeliefert worden sei, der für die Produktion zwingend notwendig sei, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall am Dienstag. Zudem gebe es Informationen, dass spätestens am Mittwoch in Saarbrücken die Anlagen geordnet herunter gefahren werden sollten. In Leipzig gibt es rund 700 Beschäftigte, in Saarbrücken rund 1500 Jobs. In den vergangenen Monaten haben Geschäftsleitung und Gewerkschaft vergeblich versucht, einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. In Saarbrücken sollen bei der NHG bis Ende März 2019 rund 400 Stellen gestrichen werden. Der Standort Leipzig wird nach früheren Angaben der Geschäftsführung Ende März 2019 geschlossen. dpa/nd