Heilbronn. Im Prozess um eine Messerattacke auf vier Migranten in Heilbronn hat der Angeklagte die Taten eingeräumt und die Opfer um Entschuldigung gebeten. »Ich bin kein Fremdenhasser, kein Rechtsextremist«, heißt es in Briefen des Mannes an die Opfer, die am Dienstag am Landgericht Heilbronn verlesen wurden. Er sei betrunken gewesen und könne sich nicht an die Tat erinnern. Der 70-Jährige stach am 17. Februar mit einem Küchenmesser auf vier junge Männer ein, die er für Asylbewerber hielt. Ein damals 17-jähriger Afghane wurde dabei schwer verletzt, zwei weitere Betroffene leicht. In ersten Aussagen nach der Tat hatte der Beschuldigte laut Anklage noch gesagt, er habe »ein Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik« setzen wollen. dpa/nd