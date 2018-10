Münster. Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt gegen einen Mann aus Gronau, der in der Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile gelebt haben soll. Dem Rentner wird vorgeworfen, als Mitglied der Sekte in den 70er Jahren an der Ermordung von mindestens zwei Gegnern des Pinochet-Regimes beteiligt gewesen zu sein, wie Oberstaatsanwalt Stefan Lechthape am Dienstag dem epd sagte. Derzeit gebe es eine Vorprüfung, nach der entschieden werde, ob der Anfangsverdacht für ein Verfahren ausreiche. Die Ermittlungen gestalteten sich jedoch schwierig, weil die Ereignisse mehr als 40 Jahre zurückliegen, erläuterte Lechthape. Die Staatsanwaltschaft habe aus Chile Akten angefordert, die derzeit übersetzt und ausgewertet würden. Zudem seien weder die Leichen der Regimegegner gefunden worden, noch gebe es Obduktionsberichte. Die Gegner des damaligen Regimes sollen auf dem Gelände der deutschen Sektensiedlung in Chile spurlos verschwunden sein. Die Untersuchung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. epd/nd