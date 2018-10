Paris. Korruptionsermittler haben Räumlichkeiten der Linkspartei La France Insoumise (»Das unbeugsame Frankreich«) durchsucht. Hintergrund seien zwei Vorermittlungsverfahren der Pariser Staatsanwaltschaft - eines wegen möglicherweise zu Unrecht beschäftigter Assistenten im EU-Parlament und eines in Sachen Wahlkampffinanzierung. Parteichef Jean-Luc Mélenchon protestierte in einer Videobotschaft. Durchsuchungen seien nicht demokratisch und dienten dazu, seine Anhänger einzuschüchtern. dpa/nd

Prozess in der Türkei vertagt

Fast 200 Entlassungen seit 2008 / Mehr als 150 rechtsradikale Verdachtsfälle allein in diesem Jahr

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!