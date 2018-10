Kabul. Bei schweren Kämpfen in der nordafghanischen Provinz Samangan sind kurz vor den Wahlen Dutzende Sicherheitskräfte gestorben. Im Bezir Dara-e Suf-e Pain hätten radikalislamische Taliban in der Nacht zu Dienstag mehrere Kontrollposten überfallen und dabei fast 30 Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter getötet, so der Provinzrat. dpa/nd