Paris. Im Zuge der lange erwarteten Regierungsumbildung hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen seiner engsten Vertrauten in das Kabinett berufen. Der bisherige Chef der Regierungspartei La République en Marche, Christophe Castaner, soll den Schlüsselposten des Innenministers übernehmen, wie der Elysée-Palast am Dienstag bekannt gab. Auch an die Spitzen der Ministerien für Landwirtschaft, Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt berief Macron neue Ressortchefs. AFP/nd Personalie S.4