Die Zahl der Entbindungen per Kaiserschnitt liegt bundesweit auf einem stabilen Niveau. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2017 in den Krankenhäusern 232 505 Kaiserschnitte vorgenommen. Das entsprach einer Rate von 30,5 Prozent an allen Geburten (762 343). Der Anteil blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gesamtzahl der Geburten lag leicht über der von 2016 (761 777). Einschließlich der Zwillings- und Mehrlingsgeburten kamen in den Krankenhäusern 777 820 Kinder zur Welt, 937 mehr als im Jahr 2016.

In den meisten Bundesländern ging die Kaiserschnittrate leicht zurück. In sechs von 16 Bundesländern nahm sie allerdings zu. Im Saarland war sie mit 37,2 Prozent am höchsten, gefolgt von Rheinland-Pfalz (33,6) und Hessen und Schleswig-Holstein (je 32,3). Den niedrigsten Anteil hatte Sachsen mit 24,0 Prozent.

2017 kamen in 672 von 1942 Krankenhäusern in Deutschland Kinder zur Welt. Das entsprach einem Anteil von 34,6 Prozent aller Kliniken. Im vorigen Jahr hatte dieser Anteil bei 35,4 Prozent gelegen. epd/nd