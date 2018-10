Bonn. Die Deutsche Krebshilfe macht im Brustkrebsmonat Oktober auf Brustkrebserkrankungen bei Männern aufmerksam. Mit rund 72 600 Neuerkrankungen pro Jahr sei Brustkrebs in Deutschland die mit Abstand häufigste Krebserkrankung, aber kaum jemand denke dabei an Männer, erklärte die Organisation in dieser Woche. Dabei erkrankten jährlich rund 700 Männer an dieser Tumorart. Auf diesem Gebiet werde wenig geforscht, es gebe kein Früherkennungsprogramm. Erste Symptome wie Verhärtungen der Brust oder Flüssigkeitsaustritt aus der Brustdrüse könnten auf Krebs hinweisen, würden aber meist nicht richtig gedeutet. epd/nd