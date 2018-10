Leipzig. Die schon lange angekündigte erste Waffenverbotszone Sachsens in Leipzig soll nun Anfang November kommen. Nach Informationen der »Leipziger Volkszeitung« soll es vom 5. November an im Bereich der Eisenbahnstraße verboten sein, etwa Messer, Schraubendreher, Reizgas oder Schreckschusspistolen zu tragen. Eine entsprechende Verordnung werde das Innenministerium in Dresden noch in dieser Woche veröffentlichen. Er sei froh, dass die Umsetzung gemeinsam mit der Stadtverwaltung gelungen sei, zitiert das Blatt Landesinnenminister Roland Wöller (CDU). Die Gegend um die Eisenbahnstraße im Osten Leipzigs gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. Im November 2017 hatte der damalige Innenminister Markus Ulbig (CDU) angekündigt, dass Anfang 2018 rund um die Eisenbahnstraße eine Waffenverbotszone eingerichtet werden solle. Die Umsetzung ließ dann aber auf sich warten. In einer Waffenverbotszone kann die Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen vornehmen. dpa/nd