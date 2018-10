Zehdenick. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 109 ist der Fahrer eines Getränke-Lastwagens verletzt worden. Der Laster verlor aus bisher ungeklärter Ursache auf der B 109 zwischen Zehdenick und Falkenthal (Oberhavel) seine Ladung, teilte ein Polizeisprecher mit. Andere Fahrzeuge sollen nicht am Unfall beteiligt gewesen sein. Der 32-jährige Lastwagenfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war am Mittwochmorgen komplett gesperrt. Laut Polizei waren außerdem Glasflaschen und Splitter auf der Fahrbahn verstreut. dpa/nd

