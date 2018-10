Ankara. US-Außenminister Mike Pompeo hat der Türkei Unterstützung bei der Aufklärung im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi angeboten. Das sagte er am Mittwoch nach Gesprächen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Er habe auch die Sorge der USA über Khashoggis Schicksal zum Ausdruck gebracht. Pompeo war zuvor zu Gesprächen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Vor seinem Abflug sagte er, die dortige Führung habe eine »gründliche, vollständige und transparente« Untersuchung des Falles zugesagt. Nun müssten zunächst die Ergebnisse abgewartet werden. Nachfragen nach der Glaubwürdigkeit der Saudis in dem Fall wich Pompeo aus.

Derweil lässt Ankara nun auch in der Residenz des saudischen Konsuls in Istanbul nach Spuren suchen. Zugleich veröffentlichten türkische Medien neue schockierende Details zu dem Fall. Es besteht der Verdacht, dass Riad den Regierungskritiker Khashoggi im saudischen Konsulat von Istanbul foltern und ermorden ließ. dpa/nd Seite 7