Mainz. Knapp zweieinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl sind SPD und CDU in Rheinland-Pfalz in einer SWR-Umfrage auf ein Rekordtief gesunken. Die SPD käme auf 24 Prozent der Stimmen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Das ergab der Politrend des SWR-Politikmagazins »Zur Sache Rheinland-Pfalz!«. Im Vergleich zur Juni-Umfrage wäre dies ein Minus um fünf Prozentpunkte. Die CDU bleibt demnach stärkste Kraft und erreicht 28 Prozent, drei Punkte weniger. Die Grünen kommen in der Umfrage mit 18 Prozent der Stimmen auf ihren bisher höchsten Wert, das sind sieben Punkte mehr als im Juni. Die AfD bleibt bei 13 Prozent. Die FDP kann um einen Punkt auf acht Prozent zulegen. Die LINE erreicht unverändert fünf Prozent. Damit hätte die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen anders als im Juni wieder eine Mehrheit, allerdings mit einer geschwächten SPD und erstarkten Grünen. dpa/nd