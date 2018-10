Was soll das sein

Regensburg. Dem suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) droht ein weiterer Prozess. Die Staatsanwaltschaft hat beim Landgericht Regensburg in einem weiteren Ermittlungskomplex wegen Vorteilsannahme und Bestechlichkeit Anklage erhoben, teilte sie am Mittwoch mit. Das Landgericht muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Seit Ende September muss sich Wolbergs vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichtes bereits wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Laut der neuen Anklage besteht der Verdacht, dass der SPD-Verband Stadtsüden von einem Bauunternehmer zwischen 2012 und 2016 finanzielle Zuwendungen von gut 160 000 Euro bekam. Der Unternehmer habe sich so die Unterstützung durch Wolbergs bei Bauvorhaben sichern wollen. dpa/nd