Augsburg. Vier Wochen lang will Augsburg spezielle Müllkästen für Kaugummis testen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, gibt es an mehreren Stellen auch spezielle Abreißzettel, in die die Kaugummis eingewickelt werden können. So sollen die Bürger dafür sensibilisiert werden, die klebrige Süßigkeit nicht einfach in die Gegend zu spucken. »Kaugummis im öffentlichen Raum sind ein Ärgernis«, so die Verwaltung. Sie blieben oft an Schuhsohlen oder an Pflastersteinen kleben. Die Müllbehälter sind umfunktionierte Vogelhäuschen an Laternenmasten mit der Aufforderung »Schmeiß es rein«. dpa/nd